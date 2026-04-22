ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅが一時ストップ高に買われたほか、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、ブルーイノベーション、ＡＣＳＬなどドローン関連の有力ベンチャーに位置付けられる銘柄群に投資マネーが攻勢をかけている。防衛関連の側面でドローンの存在が世界的に意識されるなか、東京市場でも同様の思惑で関連銘柄の株価を刺激している。政府が２１日に殺傷能力がある防衛装備品の輸出を規制してきた「