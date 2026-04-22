「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月21日の第1試合で、試合中の緊迫した空気の中でカメラが捉えた「ある視線」が、視聴者の爆笑を誘った。EX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、熟考するBEAST X・中田花奈（連盟）に送ったチラ見が話題となっている。【映像】気になって仕方ない？永井孝典が中田花奈を“チラ見”連発な瞬間場面は東4局。トップ目を走る親番・中田が3万5500点、それを追う3着目の永井が2万