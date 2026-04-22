FacebookやInstagramを運営するMetaが、アメリカ在住の従業員のコンピューターに新しい追跡ソフトウェアをインストールし、従業員のマウスの動きやクリック、キーストロークをキャプチャし、AIのトレーニングに利用する予定であると報じられています。Exclusive: Meta to start capturing employee mouse movements, keystrokes for AI training data | Reutershttps://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/m