皐月賞4着アスクエジンバラ（牡＝福永）は引き続き岩田康で、同10着マテンロウゲイル（牡＝野中）も引き続き横山和でダービーへ。チャーチルダウンズC1着アスクイキゴミ（牡＝藤原）、皐月賞15着アドマイヤクワッズ（牡＝友道）は状態を見てNHKマイルC（5月10日、東京）へ。伏竜S2着ドンエレクトス（牡＝高木）は青竜S（5月9日、東京）。