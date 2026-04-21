Q. 物価高で不安。貯金していても食費を切り詰め、趣味も楽しめませんQ. 「物価高で、将来が不安でたまりません。同世代に比べて貯金はあるほうだと思いますが、不安が強過ぎて毎日ギリギリまで食費を切り詰めています。お金を使うことに罪悪感があり、最近は趣味も楽しめなくなりました。ストレスがたまって、気持ちが沈んでいます。どうすればよいでしょうか？」A. 「守る」だけでなく「自分を喜ばせる」お金の使い道を考えてみ