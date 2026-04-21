英国発の老舗ブランドBarbourと、世界的キャップブランドNew Era®が待望の初コラボレーション♡歴史ある2ブランドがタッグを組み、機能性とデザイン性を兼ね備えたヘッドウェアが登場します。日常使いはもちろん、アウトドアや旅行にも活躍する実用性の高さが魅力。洗練されたスタイルと快適な着用感を叶える、今季注目の新作をチェックしてみてください♪ 高機能素材で快適な着用感 今回のコラボアイテム