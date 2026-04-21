頑張った1日のご褒美にぴったりなスイーツを選ぶなら【セブン-イレブン】のスイーツコーナーをチェックしてみて。シンプルに素材の味を楽しむスイーツから、食べる前から気分が上がりそうな華やかなスイーツまで、種類豊富に揃っていますよ。そこで今回は、今週のご褒美おやつにしたい「新作スイーツ」を紹介します。 ザクザク感を楽しむワンハンドスイーツ セブンのワ