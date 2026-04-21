今週のおやつは【セブン-イレブン】で決ーまりっ♡ 種類豊富でワクワク！「新作スイーツ」

頑張った1日のご褒美にぴったりなスイーツを選ぶなら【セブン-イレブン】のスイーツコーナーをチェックしてみて。シンプルに素材の味を楽しむスイーツから、食べる前から気分が上がりそうな華やかなスイーツまで、種類豊富に揃っていますよ。そこで今回は、今週のご褒美おやつにしたい「新作スイーツ」を紹介します。

ザクザク感を楽しむワンハンドスイーツ

セブンのワンハンドスイーツの新作は、いちご × チョコレートを組み合わせたケーキです。ココアクッキーがゴロゴロと入っているため、ムース部分との食感の違いがアクセントになりそう。ピンク色の部分は、いちごチーズムースとなっており、いちごの甘酸っぱさとチーズケーキのようなコクが一度に味わえる予感。

たっぷりクリームを頬張る贅沢感

「クリームが主役のふんわりロールケーキ・ミルク」は、クリームをたっぷり味わいたいときにおすすめの一品。見た目はシンプルですが、スポンジとクリームにこだわった味わいに、見た目以上の満足感を得られるはず。北海道産の生クリームとマスカルポーネを使ったミルククリームを引き立てる、軽やかなスポンジにも注目です。

バニラ香るクッキークリーム

昨年の夏に販売された「クッキークリームシュー」が、再び登場。シュー生地の中には、@oyatsu_panponさんが「やさしい甘さでバニラ香る」とコメントする、ココアクッキー入りのバニラクリームがたっぷりと入っています。また、シュー生地の表面にもクッキーコーティングを施しているため、シュー生地とクリームを一緒に食べることで、さらにクッキークリーム感を味わえるはず。

カラフルな見た目が可愛すぎ！

クリームの上にトッピングされた、たっぷりのカラーチョコが魅力的な「よくばりサンド カラーチョコ & ホイップ」。ピンク・グリーン・オレンジなど、ポップな色合いのカラーチョコは、見ているだけで気分が上がりそうな華やかさです。カラーチョコの下にある、分厚いホイップクリームもスイーツサンドの贅沢感を高めています。

見ても食べても楽しめる【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」。スイーツコーナーを見ているだけでも、気分が上がるラインナップとなっているので、ぜひお近くの店舗に立ち寄ってチェックしてみて。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる