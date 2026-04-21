【モデルプレス＝2026/04/21】中島健人が21日、都内で開催されたNHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（全10話／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）試写会に出席。アイドル人生の始まりについて明かした。【写真】“フェロモン店長”演じるタレント「セクシーすぎる」透け感強めな大胆衣装◆中島健人、アイドル人生の始まりは「NHK」中島は「NHKのドラマ、初めてなんですよ。僕のアイドル人生って、