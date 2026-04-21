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4月22日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■取引時間中の発表 ◆本決算： 令和ＡＨ [東Ｇ] ■引け後発表 ◆本決算： ＯＢシステム [東Ｓ] ★ ディスコ [東Ｐ] ◆第1四半期決算： 正興電 [東Ｐ] キヤノンＭＪ [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ラサールロジ [東Ｒ] (前回15:30) 森