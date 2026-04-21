明日の決算発表予定 ディスコ、キヤノンＭＪなど7社 (4月21日)
4月22日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]
■引け後発表
◆本決算：
<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
★<6146> ディスコ [東Ｐ]
◆第1四半期決算：
<6653> 正興電 [東Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3466> ラサールロジ [東Ｒ] (前回15:30)
<8961> 森トラストＲ [東Ｒ] (前回15:30)
合計7社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
■取引時間中の発表
◆本決算：
<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]
■引け後発表
◆本決算：
<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
★<6146> ディスコ [東Ｐ]
◆第1四半期決算：
<6653> 正興電 [東Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3466> ラサールロジ [東Ｒ] (前回15:30)
<8961> 森トラストＲ [東Ｒ] (前回15:30)
合計7社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース