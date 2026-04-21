4月22日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
　　★<6146> ディスコ [東Ｐ]
　　◆第1四半期決算：
　　　<6653> 正興電 [東Ｐ]
　　　<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3466> ラサールロジ [東Ｒ] (前回15:30)
　　　<8961> 森トラストＲ [東Ｒ] (前回15:30)
　　合計7社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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