V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、道の駅津かわげの10周年イベントにミドルブロッカーの小野円来とマスコットのヴィアくんが登場することをクラブ公式SNSで発表した。 三重県津市にある道の駅津かわげは24日をもって10周年を迎える。イベントは24日（金）～25日（土）にかけて行われ、両日それぞれ10:15から産直野菜が100円で販売されたり、ガラポン抽選会などが予定されている。