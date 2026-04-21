石油関連株は高安まちまち。ＩＮＰＥＸは小幅高となる一方、石油資源開発やＥＮＥＯＳホールディングスは軟調に推移している。２０日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前週末比５．７６ドル高の１バレル＝８９．６１ドルだった。トランプ米大統領は２０日、イランとの停戦を延長する可能性は極めて低いと発言したと伝わった。停戦の期限は米東部時間２２日夜（