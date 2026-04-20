「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２１日開幕、宮島）平田忠則（４９）＝福岡・８０期・Ａ１＝が、近況の動きが抜群な大注目の７２号機を引き当てた。「初日１Ｒの６号艇と知っていたので、チルトを３にして、いつもの形より思いっ切り叩いて行った。やはり伸びていた。いつもより出て行く感じがあったよ」とニンマリ。トップの前検時計をマークしたように動きはパワフルだった。今年１月の戸田では史上３９人