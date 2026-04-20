去年11月に大規模な火災が発生した大分市佐賀関の復興市営住宅について、市は住民の意向を受けて集合住宅から戸建てへの変更も検討する考えを示しました。 【写真を見る】佐賀関復興計画「8月目指すがずれ込むことも」集合住宅から戸建てへ変更検討大分 大分市は20日、大規模な火災に見舞われた佐賀関の復興計画策定に向けて、県内の有識者や地区の防災士ら6人をアドバイザーに委嘱し、初めての会議を行いました。 この