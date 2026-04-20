埼玉県杉戸町で火事があり、黒煙が立ち上っています。【映像】黒煙が立ち上る火災現場付近の様子午後2時半ごろ、杉戸町大塚で「敷地内の立ち木が燃えている」と119番通報がありました。消防によりますと、この火事で、ポンプ車など10台が出動し現在も消火活動中です。これまでにけが人や逃げ遅れた人の情報は入って来ていないということです。現場は、東武スカイツリーライン姫宮駅から東におよそ3.5キロの田畑や住宅が立