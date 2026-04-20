（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は22日から6日間の日程で、アフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）を初めて訪問する。これを前に、アフリカ北東部ソマリランドの外務省は19日、交流サイトX（旧ツイッター）で祝意を表明した。エスワティニはアフリカで唯一、中華民国（台湾）と外交関係を有する。頼氏は国王ムスワティ3世の即位40周年と58歳の誕生日を記念した式典に出席し、国王と会談する予定。ソマリランド外