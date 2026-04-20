【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの川崎希が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。週末に大掃除した自宅を公開した。【写真】38歳3児のママタレ、大きな遊具置かれた広々リビング◆川崎希、大掃除した自宅公開川粼は「ハイハイスペース確保で週末に大掃除したよ」とコメント。床に何も置かれていない広い空間を確保し、カラフルな子どもの大きな遊具が1つだけ置かれている部屋の写真を公開した。◆川崎希の投稿