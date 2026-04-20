お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が20日、埼玉・所沢の西武園ゆうえんちで行われた新アトラクション「シューティング遊園地」体験会に登場。「西武園ゆうえんちの化身」として登場した。【動画】オードリー春日、ついに西武園ゆうえんちの化身に！“ひらパー”岡田准一に対抗！？この日もゆったりとした歩みで登場した春日は、壇上まで歩いていきながら「いろいろ仕様も変わっておりまして。すごいね。1年間の西武園ゆうえ