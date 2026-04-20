オードリー春日俊彰、ついに「西武園ゆうえんち」の“化身” 「ひらパー」岡田准一に対抗で“せぶゆうおじさん”名乗る
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰が20日、埼玉・所沢の西武園ゆうえんちで行われた新アトラクション「シューティング遊園地」体験会に登場。「西武園ゆうえんちの化身」として登場した。
【写真】トゥース！フル装備？で遊園地を楽しむ春日俊彰
この日もゆったりとした歩みで登場した春日は、壇上まで歩いていきながら「いろいろ仕様も変わっておりまして。すごいね。1年間の西武園ゆうえんちの予算の大半を使ったというね」と自身の衣装についてゆっくりとアピール。
登壇後、司会者から改めてコメントを求められると「あっ、ここでもそういうのがあったんですね。けっこうしゃべりながら来たんですけど。ひとしきりやっちゃったんだけど」としながらも「昨年はプールのケシガだったんですけど、それが好評だったんでしょうね。出世しましたから。今年は西武園ゆうえんち全体の化身ということでね。これは相当。西の岡田准一、東のオードリー春日俊彰。（ひらパー兄さんに対抗して）せぶゆうおじさん」と胸を張った。
就任について「非常に安堵しておりますね。今ようやくオフィシャルになったということでございますね。私もそうですし、ウチの親も安心していると思います」とニヤリ。同園での思い出について「無数にありますよね。ここがこんな感じになってなかったですから。花火があったり、あとね、スケートリンクがあったんですよ。今も思い出ありまして、5歳の子が（アトラクションで）自分から手を挙げて『やる！』って参加していて。プライベートの春日を完全に引き継いで、息を殺して生きていくのかなって思っていたら、積極的に参加していて。ちょっと涙しながら、泣きながら春日が（子の方向へ）歩いていました」と声を弾ませた。
ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）を、同園から放送した際のエピソードについても「プールの化身・ケシガ。特別に夜、1時〜3時ですよ。そこでいろいろハプニングもありながら。一番は西田支配人がハッスルしていただきまして。飛び込んでいただきましたけど。そこで、西田支配人との距離もグッと近づきました」と回顧。最後、改めて西武園ゆうえんち全部の化身としての意気込みを向けられると「さっき、けっこう言った感じだったんだけど」と戸惑いながらも「頑張りマッスル！」と決めていた。
同アトラクションでは、園内各所にある春日の的を、動くアトラクションに乗りながら、動く的を赤外線銃で狙い打ち得点を競う、日本初の体験型アトラクション。対象アトラクションは「メリーゴーラウンド」「レオとライヤのジャングルダンスパーティー」「レオとライヤの夕日列車」となる。
春日は昨年7月「西武園ゆうえんちプールの化身」に任命。任命の会見では、ゆっくりとした歩みで登場し「プールの化身・春日、ケシガ、降臨！」と一言。周りの反応は気にせず「決まりました！とにかく決まりました。反応云々よりもとにかく決まりました」とご満悦の様子で、司会にも「きょうはケシガと称してください」と呼びかける一幕もあった。
【写真】トゥース！フル装備？で遊園地を楽しむ春日俊彰
この日もゆったりとした歩みで登場した春日は、壇上まで歩いていきながら「いろいろ仕様も変わっておりまして。すごいね。1年間の西武園ゆうえんちの予算の大半を使ったというね」と自身の衣装についてゆっくりとアピール。
就任について「非常に安堵しておりますね。今ようやくオフィシャルになったということでございますね。私もそうですし、ウチの親も安心していると思います」とニヤリ。同園での思い出について「無数にありますよね。ここがこんな感じになってなかったですから。花火があったり、あとね、スケートリンクがあったんですよ。今も思い出ありまして、5歳の子が（アトラクションで）自分から手を挙げて『やる！』って参加していて。プライベートの春日を完全に引き継いで、息を殺して生きていくのかなって思っていたら、積極的に参加していて。ちょっと涙しながら、泣きながら春日が（子の方向へ）歩いていました」と声を弾ませた。
ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）を、同園から放送した際のエピソードについても「プールの化身・ケシガ。特別に夜、1時〜3時ですよ。そこでいろいろハプニングもありながら。一番は西田支配人がハッスルしていただきまして。飛び込んでいただきましたけど。そこで、西田支配人との距離もグッと近づきました」と回顧。最後、改めて西武園ゆうえんち全部の化身としての意気込みを向けられると「さっき、けっこう言った感じだったんだけど」と戸惑いながらも「頑張りマッスル！」と決めていた。
同アトラクションでは、園内各所にある春日の的を、動くアトラクションに乗りながら、動く的を赤外線銃で狙い打ち得点を競う、日本初の体験型アトラクション。対象アトラクションは「メリーゴーラウンド」「レオとライヤのジャングルダンスパーティー」「レオとライヤの夕日列車」となる。
春日は昨年7月「西武園ゆうえんちプールの化身」に任命。任命の会見では、ゆっくりとした歩みで登場し「プールの化身・春日、ケシガ、降臨！」と一言。周りの反応は気にせず「決まりました！とにかく決まりました。反応云々よりもとにかく決まりました」とご満悦の様子で、司会にも「きょうはケシガと称してください」と呼びかける一幕もあった。