相続した土地を活用する方法として、「アパート経営」と「駐車場経営」はよく比較されます。アパート経営は安定した家賃収入が期待できる一方で、費用や手間がかかるイメージがあるかもしれません。では実際に、駐車場経営と比べてどれくらい違うのでしょうか。 本記事では、初期費用や準備の手間などを中心に、両者の違いを解説します。 アパート経営と駐車場経営の基本的な違い アパ&#