小学生の子どもにとって、スポーツが心身の成長に果たす役割は大きい。身体を動かすことによって体力がつくのはもちろん、目標に向かって自分と向き合い仲間と力を合わせることは、人間的な成長につながる。茨城県のとある企業がその重要性に着目し、小学生の野球チーム、すなわち“学童野球”の県大会を20年以上も開催し続けている。ひとつの企業が本業とは関係のない取り組みを続けているのはなぜなのか。小学生選手たちが大会に