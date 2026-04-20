リーグ・アン 25/26の第30節 パリ・サンジェルマンとリヨンの試合が、4月20日03:45にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはデジレ・ドゥエ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはエンドリッキ（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、オレル・マンガラ（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始