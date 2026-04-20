タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドル、＝LOVE（イコールラブ）が18、19の両日、初の単独スタジアムライブとなる横浜スタジアムで8周年ツアーの最終公演を行った。過去、同所でライブを開催した女性アイドルグループは指原の卒業コンサートを行ったAKB48グループ、おニャン子クラブ、日向坂46、ももいろクローバーZの4組だけ。デビューから9年かけてたどり着いた大舞台。「この楽曲が私たちの分岐点。これ