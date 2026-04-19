俳優の大浦龍宇一が１９日、自身のブログで、シンガー・ソングライターのゆりえと１月に離婚していたことを公表した。大浦は、この日のブログで「大切なご報告があります。今年１月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と離婚していたことを報告した。続けて、「この件に関しましては、このブログからのこのご報告だけとさせてください」とし、「私達をいつも