＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンとして初めて臨んだ大会。佐久間朱莉はトータル9アンダー・3位で終えた。雨となった最終日はボギーなしの「66」。初日は「74」と乱れ、64位と大きく出遅れたが、インスタートの2日目に「67」と巻き返し、最終組の4組前の10位から出た最終日は前日を上回る猛チャージを演じた。【写真】イーグル賞