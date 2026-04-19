離島にイノシシ一体なぜ 淡路島の南に約5kmほど行った離島「沼島（ぬしま）」は、人口約300人ですが、イノシシが300頭生息しているということで、被害も出ているといいます。しかし、この沼島には、もともとイノシシは生息していなかったということです。 【画像で見る】イノシシが海を泳ぐ！？ いったいなぜ離島に生息するようになったのか、そしてどこから来たのか。増殖するイノシシに、島民が憤懣しています。 “穏