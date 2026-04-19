Huluで独占配信中の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』Season2。毎週日曜午前10時 新エピソード更新（全5話）。本日、第4話を配信開始！本作で描いているのは、脱獄に失敗したあの日から一年後。日下怜治（ジェシー）を脱獄させるべく、彼が収容されている白岩刑務所に赴任した冬木こずえ（篠原涼子）。そこは、最新のテクノロジーを駆使した＜スマートプリズン＞と呼ばれる場所。高学歴のエリート所長・権頭京