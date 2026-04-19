Huluで独占配信中の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』Season2。毎週日曜午前10時 新エピソード更新（全5話）。本日、第4話を配信開始！

本作で描いているのは、脱獄に失敗したあの日から一年後。日下怜治（ジェシー）を脱獄させるべく、彼が収容されている白岩刑務所に赴任した冬木こずえ（篠原涼子）。そこは、最新のテクノロジーを駆使した＜スマートプリズン＞と呼ばれる場所。高学歴のエリート所長・権頭京平（桐山漣）が築き上げた、アリ一匹すら逃がさぬ盤石の孤城だった。

再会した当初こそ、こずえに「会いたくなかった」と拒否反応を示した怜治。“恋人”である受刑者支援団体のメンバー・倉木凛花（志田彩良）にも揺るがずに、怜治のことだけを想うこずえ。その姿を見た怜治も「こずえと一緒にいたい」と、隠していた本音があふれ出た。未来に向け、脱獄への決意を確かめ合った二人。

しかし“合同捜査”で、こずえの近くに引っ越してきた刑事・佐伯雄介（藤木直人）が動き出す。佐伯登場にも動揺する素振りも見せず、氷川拘置所の元未拘禁者で、現在はスナックで働く内村優（沢村玲）の協力を得ながら、脱獄計画を進めるこずえだったが――。

そしてこの度、塀の内外の面々が胸に抱く思惑・疑惑の念が幾重にも交わり、一瞬たりとも目が離せない展開の特別映像を公開！

こずえと怜治、佐伯のそれぞれが抱える葛藤と揺れ動く感情を軸に、「怜治を必ず脱獄させる」というこずえの想いがより一層強まっていく様子を描き、物語の核心へと迫る内容となっている。

★特別映像：https://youtu.be/Qb1XOEI_EZg

■脱獄前夜、すべてがひっくり返る！ここから先は毎分毎秒がクライマックス！

第4話、沼田貴史（久保田悠来）殺害および青島翔（YOUNG DAIS）への殺人教唆の容疑で、佐伯から取り調べを受けるこずえ。その帰路、“私人逮捕系”配信者から執拗な追及を受け、「死神刑務官」と言い放たれる。このショッキングな文言は拡散され、白岩刑務所にもクレームが…。こずえは、一週間の自宅待機を命じられることとなった。

自宅で身動きがとれないこずえは、脱獄決行を急ぐ。収容されているエリオット・フィンチ（カイル カード）を懐柔するためにとった行動。それは、怜治とエリオットを面会させるという大胆不敵なものだった！チェスをしながら意見を交わす二人だが、意表をつく怜治の言動に、エリオットは思わず興奮して――!?

その夜、白戸蓮（大倉空人）は怜治に、こずえとの連絡手段としてスマートフォンをこっそり差し入れる。“今度こそ、必ず自由になろう。二人で”――束の間の穏やかな時間。しかし同じ頃、白戸はエリオットのある言葉に激しく動揺。そして怜治の身にも、思いもよらぬ出来事が…！

「二人で自由になる」――その願いは、近づいたと思えば遠のいていく。果たして今度こそ自由を掴むことができるのか!? 人生を狂わすほどの愛に出会い、悪魔に魂を売った刑務官・こずえ。彼女を待ち受けるのは、ハッピーエンドか、それとも――。ついに、脱獄決行前夜。ここから先は、すべての瞬間が手に汗握るクライマックスの連続。最後までお見逃しなく！

★第4話 PR映像：https://youtu.be/HT4_0rf_iqw

★第4話 ストーリーはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

■Season2 イントロダクション

あなたを自由にできるなら、

地獄に堕ちても構わない。

脱獄が失敗に終わったあの日から1年。

こずえは、怜治が収容されている白岩刑務所に赴任した。

そこは、最新テクノロジーを備えた鉄壁の刑務所 ＜スマートプリズン＞。

アリ1匹さえ逃がさぬ盤石なシステムをかいくぐるべく、

綿密に張り巡らされた嘘と罠、刑務官や凶悪犯との化かし合い――。

目的のために悪魔にも魂を売ったこずえは、

警察さえも欺く大胆不敵な脱獄計画を決行する！

＜スマートプリズン＞ 陥落は造作ないものと思われたが――。

ただでは転ばぬ、“塀”の内外のクセ者たちが、何度でもこずえの前に立ちはだかる！

誰が敵か？誰が味方か？

女刑務官×殺人犯×刑事

怜治へと差し伸べられたこずえの手を

今度こそ佐伯は掴むことができるのか？

これまで自分を厳しく律して職務を全うしてきた女刑務官・冬木こずえが

人生を狂わすほどの愛に出会ってしまった。

待ち受けるのは、ハッピーエンドか、それとも――。

鮮烈な＜脱獄エンターテインメント＞いよいよ新章へ！

地獄の底の、次なる扉が放たれる！

■スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘 石尾純

プロデューサー ：鈴木亜希乃 ヘリー・アン 高橋浩史 福井芽衣

演出：中茎強 茂山佳則 保母海里風

脚本：當銘啓太

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

■番組公式ホームページ・SNS

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/

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