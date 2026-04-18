山形市の専門学校できょう、学園祭が開かれ、医療現場や車いすバスケットボールの体験会などが行われました。 【写真を見る】山形市の専門学校で医療体験や車いすバスケ体験 理学療法や作業療法を学ぶ山形医療技術専門学校で開かれた学園祭には、一般の人も訪れ、リハビリ体験やテーピング講座などの企画を体験しました。 医技専祭実行委員長・渡邊白空さん「この学校ならではのここでしかできない体験がたくさんで