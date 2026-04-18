【モデルプレス＝2026/04/18】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女でモデルの梶原叶渚が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー◆梶原叶渚、甘辛MIXな着こなし披露ロックな印象のラグランスリーブデザインTシャツに美しい脚