春になり、気温も上昇。そこで、気になるのが紫外線。「日焼け止めを塗っているから大丈夫！」と安心している、そこのあなた。もしかしたら、その日焼け止め、十分に塗れていないかもしれません。肌老化を防ぐためには〈毎日きちんと塗る〉ことがとても重要。そこで、美容のプロ・友利新さんに、日焼け止めの正しい塗り方を教えていただきました。日焼け止めは365日が正解肌の老化は加齢だけが原因だと思っていませんか？ じつは、