近畿地方では、21日(火)には一時的に雨が降り、その後は大陸から黄砂が飛来する可能性があります。花粉症などのアレルギー症状が悪化する可能性があるため、対策を心がけてください。週間天気近畿地方では、明後日20日までは晴れ間が出るでしょう。昼間は25℃前後まで上がり、夏日になる所もある見込みです。その後は、天気が小刻みに変わるでしょう。21日(火)は、一時的に雨が降った後、天気が回復する見込みですが、大陸からは黄