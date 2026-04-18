スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、高齢の母親が過剰な寄付や金銭援助をおこなうことに悩むリスナーからの相談に、江原が解決のヒントを提示しました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞もうすぐ90歳になる母のことでご相談です。母は、お寺に過剰な寄付をしたり、知人