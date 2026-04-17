新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を４月28日（火）夜10時より放送開始することを発表。MCにはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の４人が就任した。 本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を