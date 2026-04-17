劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-ray 柚香光、鈴木拡樹らが出演し、2025年に上演された劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-rayが7月16日(木)に発売される。予約開始は5月21日(木)から。 『紅鬼物語』は劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された作品。 主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口