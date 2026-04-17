

劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-ray

柚香光、鈴木拡樹らが出演し、2025年に上演された劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-rayが7月16日(木)に発売される。予約開始は5月21日(木)から。



『紅鬼物語』は劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された作品。

主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。



劇団☆新感線 いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』 撮影：田中亜紀

3月20日(金祝)から全国の映画館でゲキ×シネとして公開されていた本作が、7月16日(木)に発売される。

予約は5月21日(木)からイーオシバイドットコムで開始される。

詳しい商品情報については続報を待とう。

https://www.e-oshibai.com/AkaoniBD

（文：エントレ編集部）