劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-ray

柚香光、鈴木拡樹らが出演し、2025年に上演された劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-rayが7月16日(木)に発売される。予約開始は5月21日(木)から。

　
『紅鬼物語』は劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された作品。

主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。


劇団☆新感線 いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』　撮影：田中亜紀

3月20日(金祝)から全国の映画館でゲキ×シネとして公開されていた本作が、7月16日(木)に発売される。
予約は5月21日(木)からイーオシバイドットコムで開始される。

詳しい商品情報については続報を待とう。
https://www.e-oshibai.com/AkaoniBD

（文：エントレ編集部）

2025年劇団☆新感線45周年興行・初夏公演　
いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』

【作】青木 豪
【演出】いのうえひでのり

【出演】
柚香 光／早乙女友貴　喜矢武 豊　一ノ瀬 颯　樋口日奈／粟根まこと　千葉哲也／鈴木拡樹

右近健一　河野まさと　村木よし子　インディ高橋
山本カナコ　礒野慎吾　吉田メタル　中谷さとみ　
村木 仁　川原正嗣　武田浩二

川島弘之　あきつ来野良　藤田修平　北川裕貴
米花剛史　武市悠資　本田桜子　藤 晃菜

2025年5月13日(火)～6月1日(日)／大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ
2025年6月24日(火)～7月17日(木)／東京・シアターＨ

公式サイト
https://www.vi-shinkansen.co.jp/akaoni/