柚香光、鈴木拡樹らが出演した劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-rayが7月16日に発売／予約開始は5月21日から
劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-ray
柚香光、鈴木拡樹らが出演し、2025年に上演された劇団☆新感線『紅鬼物語』Blu-rayが7月16日(木)に発売される。予約開始は5月21日(木)から。
『紅鬼物語』は劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された作品。
主演を務めたのは、宝塚歌劇団 退団後初の舞台として本作に挑んだ元花組トップスター・柚香光。共演には、早乙女友貴、喜矢武豊、一ノ瀬颯、樋口日奈といった初参加キャストに加え、粟根まこと、千葉哲也、鈴木拡樹といった実力派が集結した。それぞれの個性が光るアクションと演技が交錯し、重厚で見応えのある舞台を作り上げた。
劇団☆新感線 いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』 撮影：田中亜紀
3月20日(金祝)から全国の映画館でゲキ×シネとして公開されていた本作が、7月16日(木)に発売される。
予約は5月21日(木)からイーオシバイドットコムで開始される。
詳しい商品情報については続報を待とう。
https://www.e-oshibai.com/AkaoniBD
（文：エントレ編集部）
2025年劇団☆新感線45周年興行・初夏公演
いのうえ歌舞伎【譚】Retrospective『紅鬼物語』
【作】青木 豪
【演出】いのうえひでのり
【出演】
柚香 光／早乙女友貴 喜矢武 豊 一ノ瀬 颯 樋口日奈／粟根まこと 千葉哲也／鈴木拡樹
右近健一 河野まさと 村木よし子 インディ高橋
山本カナコ 礒野慎吾 吉田メタル 中谷さとみ
村木 仁 川原正嗣 武田浩二
川島弘之 あきつ来野良 藤田修平 北川裕貴
米花剛史 武市悠資 本田桜子 藤 晃菜
2025年5月13日(火)～6月1日(日)／大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ
2025年6月24日(火)～7月17日(木)／東京・シアターＨ
公式サイト
https://www.vi-shinkansen.co.jp/akaoni/