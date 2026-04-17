16日に放送された読売テレビ・日本テレビ系の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」にて出演者が体調不良に陥り、番組司会である宮根誠司が介抱するハプニングが放送された。 この日の「ミヤネ屋」では、冒頭から京都府南丹市で発生した安達結希君の遺体発見事件を特集。スタジオには元大阪地検検事である亀井正貴弁護士がコメンテーターとして参加していた。 ハプニングがあったのは、番組が開始して1時間20分が経過し