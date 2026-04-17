【その他の画像・動画等を元記事で観る】 K（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平が、映画『ブルーロック』に出演決定。 エゴさ漲るキャラクタービジュアルと最新映像も到着した。 ■「あえて笑顔をみせずに『目』で感情を伝える演技を心掛けました」（K） 累計発行部数5,000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・