とちぎテレビ 交通違反による重大事故が相次いでいることを背景に、４月１日から始まった自転車の交通取り締まり「青切符」制度。 これまで自転車の違反に対しては、重い違反で刑事罰の対象となる「赤切符」の交付か、指導・警告にとどまるかの両極端な運用だったため、迅速な違反処理と、取り締まりの実効性向上を目的に「青切符」が交付されることになりました。 「青切符」の取り締まりの対象年齢は１６歳以上で、交