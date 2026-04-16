「つまんで引っ張る。つまんで引っ張ーる。」長野市篠ノ井のリンゴ畑に響く明るい声。畑近くの共和小学校の全校児童およそ280人がリンゴの花摘みに挑戦です。栄養分を真ん中の花に集中させて、おいしいリンゴができるように周りの花を摘んでいきます。小学校で50年以上続く伝統行事で、初挑戦の1年生に6年生が教えるのも恒例となっています。6年生「これを真ん中だけ残して、これと、これと、これと、これを取る」1年生「こ