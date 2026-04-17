ほっこり癒されたい時は、【セブン-イレブン】の「和スイーツ」を選んでみて。春を感じさせる、ちょっと贅沢感のある和スイーツが登場中です。セブン-イレブンのスイーツシリーズ、「しあわせ食感」から登場している和菓子をアレンジしたスイーツは、一度食べたらハマってしまうかも。休憩時間や食後のデザートに、ちょっとした幸せ気分を与えてくれそうな和スイーツを選んでみてはいか