新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）21:30 結果20.7万件 予想21.3万件前回21.8万件（21.9万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04） 結果181.8万件 予想181.1万件前回178.7万件（179.4万件から修正）（継続受給者数)