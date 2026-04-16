パター部門では『スコッティ・キャメロン ファントム』シリーズが2週連続1位。2位が『スコッティ・キャメロン スタジオスタイル』シリーズ、3位にはピン『スコッツデール』シリーズとトップ3は先週から変わっていない。売上げ上位に入っているモデルを調べると1位の『ファントム』だけではなく、4位の『スパイダーZT』、6位の『Ai-DUAL スクエア2スクエア』などマレット型やゼロトルク系が増えている。人気パターについて二木ゴル