東海3県は晴れて気温が上がり、名古屋や岐阜は今年初めての夏日となる見込みです。16日、東海3県は高気圧に覆われ広く晴れていて、既に25度以上の夏日となるところもあるなど、各地で汗ばむ陽気となっています。最高気温は名古屋で27度、岐阜で26度といずれも6月上旬並みの予想で、共に今年初めての夏日となる見込みです。岐阜県下呂市小坂町の巌立峡では、観光シーズン本番を前に安全を祈る「滝開き」が行われまし