【ローソン】から3週連続で発売された【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の「新作スイーツ」。3月24日の最終週を終えて全てのいちごスイーツが出揃っており、どれを選ぼうか迷ってしまうかも。今回はそんな最終週に登場したクレープ & どらもっちをご紹介します。いちご好きの心を満たしてくれそうなスイーツをぜひお見逃しなく。 リッチな味わいが楽しめる「いちごショートケーキのク