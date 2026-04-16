最終ラインナップ発表ーーッッ！！【ローソン】食べ逃したくない「新作スイーツ」って？

【ローソン】から3週連続で発売された【ICHIBIKO（イチビコ）】監修の「新作スイーツ」。3月24日の最終週を終えて全てのいちごスイーツが出揃っており、どれを選ぼうか迷ってしまうかも。今回はそんな最終週に登場したクレープ & どらもっちをご紹介します。いちご好きの心を満たしてくれそうなスイーツをぜひお見逃しなく。

リッチな味わいが楽しめる「いちごショートケーキのクレープ」

ピンクの生地が特徴の華やかなクレープ。スポンジ生地といちごクリーム、いちごダイス入りのいちごソースが包まれています。クリームはたっぷりと入っていて、まろやかでリッチな味わいが楽しめそう。食後のデザートに選ぶのもおすすめです。

サクッと食べられるお手軽感！「どらもっち いちご」

空き時間のおやつにぴったりなお手軽感が嬉しいこちらは、ローソンでお馴染みの「どらもっち」をいちご味に仕上げた一品。いちごクリームといちごソースを贅沢にサンド。真っ赤なソースの色合いも相まって、いちごの存在感がしっかり感じられそうです。どら焼き生地の優しい和風感もほんのりと感じられて、一口食べるごとに癒されるかも。

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writer：S.Hoshino