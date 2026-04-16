【プラレール 銀河鉄道999 999号】 7月18日発売予定 価格：7,700円 東京・浅草で4月15日、16日に開催されている「おもちゃビジネスフェア2026」において、タカラトミーブスで大人気だったのが「プラレール 銀河鉄道999 999号」だ。「あっ、999だ！」、「ちゃんと鉄郎がいるよ」などなど、取材中周りの人が盛んに声を上げ、会場の関係者達が次々に展示を見ていた。