【HG 1/144 リゼル（ディフェンサーbユニット）【再販】】 予約開始：4月16日11時 8月 発送予定 価格：3,190円 【HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）【再販】】 予約開始：4月16日11時 7月 発送予定 価格：2,750円 【HG 1/144 アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）