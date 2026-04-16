春は引越しのハイシーズン。新生活への期待が膨らむ一方で、集合住宅では残された側が毎年頭を抱える「負の恒例行事」があるようだ。投稿を寄せた30代男性（不動産・建設系）が振り返るのは、学生時代に一人暮らしをしていた頃の苦い記憶だ。当時住んでいたのは学生や単身者向けのアパートで、二階建ての棟が複数並ぶ、それなりの規模の物件だった。春先になると至る所で引越し作業が行われるが、そこで一部の不届き者による「確信